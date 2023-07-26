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Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии

17:38
  • среда
  • 26 июля 2023

Встреча состоялась в Константиновском дворце в Стрельне

В четверг в Санкт-Петербурге стартует саммит "Россия-Африка". Гости пока только прибывают в город на Неве. Но программа форума настолько обширная, что официальные мероприятия начались уже сегодня.

В Константиновском дворце в Стрельне прошли переговоры президента России с премьер-министром Эфиопии - нобелевским лауреатом Абийем Ахмедом. Владимир Путин напомнил, что это государство стало первым на африканском континенте, с которым наша страна установила дипломатические отношения. Это произошло 125 лет назад.

Сегодняшнюю встречу российский лидер назвал хорошей возможностью ещё раз подробно поговорить на самые актуальные темы.

"Несмотря на некоторое снижение показателей взаимной торговли, они у нас в абсолютных величинах небольшие, но всё-таки тенденция хорошая. Сегодня это рост 56 процентов. Как вы знаете, в июле открыли в Адис-Абебе наше торговое представительство, что, мы надеемся, будет способствовать развитию торгово-экономических связей", - сказал Путин.

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