Собянин посетил единый пункт отбора на службу по контракту

Мэр осмотрел ход строительства нового здания военкомата на улице Яблочкова

Сегодня Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового здания военкомата на улице Яблочкова в Москве. Его возводят в кратчайшие сроки из специальных модульных блоков. Сейчас специалисты приступили к отделке помещений. Но параллельно продолжают устанавливать внутренние перегородки. Все работы планируется завершить весной следующего года. После открытия новое здание станет объединенным комиссариатом по Северо-Восточному округу. Туда передут военкоматы из Бутырского, Останкинского и Бабушкинского районов.

Еще полтора месяца назад здесь был пустырь и заросли кустарника. Сегодня уже отчётливо просматривается 9-этажное здание будущего московского объединенного военкомата на улице Яблочкова. Сюда переедут сразу три комиссариата - Бутырский, Останкинский и Бабушкинский.

"Три военкомата тут будет работать. Это, я считаю, идеальное размещение, потому что у нас старший среди военкоматов округа есть. Он будет контролировать всех, кто находится в этом здании", - отметил военный комиссар города Москвы Максим Локтев.

Сейчас идёт монтаж внешних панелей фасада. Параллельно строители устанавливают внутренние перегородки. В ближайшее время перейдут к прокладке инженерных коммуникаций. Даже кровля на крыше уже расстелена. Это модульная конструкция. То есть готовые детали здания производят на заводе с высокой точностью и строгим контролем качества, а на стройплощадке просто собирают как конструктор. От того и сроки возведения удалось сократить многократно.

На первом этаже будут окна приема и информационные стойки. Очередь электронная. Проходить медицинскую и призывную комиссии будущие срочники отправятся на третий и четвёртый этажи. Выше разместятся административные и специализированные кабинеты для оформления граждан на военную службу. Подобная схема успешно работает в уже действующем едином пункте отбора на военную службу, расположенном по соседству. Его также посетил столичный мэр. Сегодня там подписали десятитысячный контракт. Военнослужащему в честь такой круглой цифры Сергей Собянин подарил личный пистолет.

"Хотел поздравить тебя с присвоением звания лейтенанта. Приказ министра обороны. Хотел от себя еще лично подарить подарок. Это моё личное оружие. Я переоформил его на тебя. Пусть оно принесёт тебе удачу. Пистолет Ярыгина", - отметил Собянин.

Единый пункт отбора на военную службу открыли 1 апреля. Для учета кандидатов даже разработали специальную компьютерную программу, в которой сразу ведётся личное дело военнослужащего. Работники, их здесь больше 100, избавлены от однообразной рутинной работы по сбору документов и заполнению различных печатных форм. Все это делается автоматически. Ежедневно здесь подписывают несколько тысяч контрактов. В зоне СВО уже служат 20 тысяч мобилизованных жителей столицы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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