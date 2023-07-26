"Это немецкий Leopard": в Британии уличили западные СМИ в попытке дезинформировать общество

Журналисты издания The Sun ввели в заблуждение читателей

Читатели британского издания The Sun уличили "либеральные" медиа Запада в попытке дезинформировать мировую общественность.

Уточняется, что накануне журналисты из Великобритании опубликовали несколько видеофрагментов, на которых запечатлено уничтожение "российского танка". В реальности же на видео "красуется" подбитый немецкий танк Leopard, уничтоженный российским БПЛА "Ланцет".

"Вы серьезно показываете танк Leopard и выдаете его за российский, считая людей идиотами?" – написал один из читателей, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом другой читатель подчеркнул, что "либеральные" и "свободные" западные СМИ целенаправленно вводят мировую общественность в заблуждение для сокрытия реальных результатов украинского контрнаступления.

Еще один читатель издания также добавил, что западные медиа пытаются утаить от украинских граждан потери ВСУ в ходе анонсированного США и ЕС контрнаступления Киева. По его словам, американские и европейские политики явно не рассчитывали на такие катастрофические последствия украинского контрнаступления.

"И тут мне пришло в голову: а сколько подбитых "русских" танков на самом деле не русские?" – заключил читатель.

Ранее сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что оборонительный потенциал российских военный заставил ВСУ перейти к "пешим операциям". По его словам, атаки украинских солдат не способствуют продвижению техники ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне СВО.

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