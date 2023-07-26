Newsweek: ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО

Недальновидность стран-участниц альянса привела к провалу украинской армии

Страны-участницы НАТО являются главными виновниками провала контрнаступления ВСУ, передает издание Newsweek со ссылкой на комментарии западных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, западные военные аналитики указывают на множество причин "катастрофического" провала украинского контрнаступления.

При этом большая часть экспертного сообщества подчеркнула, что главная причина безрезультативности наступательных действий ВСУ заключается не только в политической недальновидности НАТО, но и в некомпетентности отдельных стран-участниц альянса в принятии решений о поставках военной техники и боеприпасов на Украину.

Аналитики издания также добавили, что попытки высокопоставленных чиновников военно-политического блока сдвинуть сроки контрнаступления Украины привели к "ужасающим" последствиям на ключевых направлениях фронта в зоне СВО.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что активная фаза украинская контрнаступления приведет к гибели сотен тысяч солдат ВСУ. По его словам, ключевая причина безрезультативности наступательных действий украинской армии заключается в оборонительном потенциале ВС России.

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