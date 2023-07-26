Специалисты НАТО готовили украинцев к противостоянию с российскими военными с 2014 года

Развязанная западными странами война против России стала "огромной ошибкой" Вашингтона и Брюсселя. Об этом в ходе очередного брифинга заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя", - заявил Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что регулярные поставки военной техники и боеприпасов НАТО на Украину не смогли кардинально повлиять на ситуацию в зоне СВО. По его словам, передовые образцы западного вооружения, в том числе и танки Leopard, все также продолжают "очень хорошо гореть".

Он также добавил, что на протяжении почти десяти лет военные специалисты США и ЕС целенаправленно готовили солдат украинской армии к противостоянию с Россией.

Ранее авторы американского издания Newsweek сообщили, что страны-участницы НАТО являются главными виновниками провала контрнаступления ВСУ. По мнению большинства западных аналитиков, безрезультативность наступательных действий украинской армии заключается в политической недальновидности руководства альянса.

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