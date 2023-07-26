SVT: ударные беспилотники "Ланцет" стали главной угрозой для ВСУ

Украинские военные не могут противостоять новому оружию ВС России

Ударный потенциал российских БПЛА "Ланцет" стал неожиданностью для украинских военных в ходе наступательных действий в зоне СВО, передает издание SVT со ссылкой на комментарий военного аналитика Эрика Нурдберга.

"Российский ударный беспилотник "Ланцет" стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления", - заявил Нурдберг.

При этом военный аналитик подчеркнул, что активное использование новых беспилотников при отражении атак противника позволяет российским военным наносить высокоточные удары по расположениям ракетных комплексов ВСУ.

Он также добавил, что на данный момент украинские военные не располагают системами противовоздушной обороны, которые могли бы беспрепятственно уничтожать российские БПЛА.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что развязанная странами Запада война против России стала "огромной ошибкой" Вашингтона и Брюсселя. По его словам, передовые образцы вооружения НАТО, в том числе и танки Leopard, все также продолжают "очень хорошо гореть".

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