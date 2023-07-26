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"Западу наплевать на своих граждан": роскошный подарок ЕС Зеленскому разозлил французского политика

17:57
  • среда
  • 26 июля 2023

Уровень жизни граждан Европы значительно снизился

Европейские политики продолжают тратить "сумасшедшие" деньги на поддержку режима Владимира Зеленского, несмотря на значительное падение уровня жизни граждан ЕС. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.  

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"ЕС осуществил ежемесячный платеж в размере 1,5 миллиарда евро режиму Зеленского! И это продолжается с января!" - написал Филиппо.

При этом лидер политической партии подчеркнул, что только за последний месяц правительство Франции направило киевскому режиму порядка 300 млн евро. По его словам, такие действия политического руководства страны могут привести к общественным беспорядкам.

Он также добавил, что жизнь простых граждан Европы значительно ухудшилась после объявления первых пакетов финансовой и военной помощи режиму Зеленского.

Ранее лидер французской парии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что постоянные требования Владимира Зеленского об увеличении поставок ВСУ танков и истребителей указывают на "безумство" политического руководства Украины.

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