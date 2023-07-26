Кевина Спейси признали невиновным по делу о сексуальном насилии

Лондонский суд оправдал актера

После нескольких недель разбирательств лондонский суд вынес решение об оправдании голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии и домогательствах в отношении четырех мужчин, передает новостной телеканал Sky News из зала суда.

По данным телеканала, центральный уголовный суд в Лондоне признал американского актера невиновным в совершении сексуальных преступлений. Уточняется, что к такому решению жюри присяжных пришли после трех недель разбирательств в нашумевшем деле.

"Кевин Спейси был признан невиновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении четырех мужчин в период с 2001 по 2013 год", - заключили в эфире новостного телеканала.

Ранее в СМИ сообщили, что американский актер Кевин Спейси не признал себя виновным ни по одному из пяти предъявленных ему обвинений в сексуальном насилии.

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