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Кевина Спейси признали невиновным по делу о сексуальном насилии

18:20
  • среда
  • 26 июля 2023

Лондонский суд оправдал актера

После нескольких недель разбирательств лондонский суд вынес решение об оправдании голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии и домогательствах в отношении четырех мужчин, передает новостной телеканал Sky News из зала суда.

Кевин Спейси в британском суде отверг обвинения в домогательствах
Кевин Спейси не признал в суде вину в сексуальном насилии

По данным телеканала, центральный уголовный суд в Лондоне признал американского актера невиновным в совершении сексуальных преступлений. Уточняется, что к такому решению жюри присяжных пришли после трех недель разбирательств в нашумевшем деле.  

"Кевин Спейси был признан невиновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении четырех мужчин в период с 2001 по 2013 год", - заключили в эфире новостного телеканала.

Ранее в СМИ сообщили, что американский актер Кевин Спейси не признал себя виновным ни по одному из пяти предъявленных ему обвинений в сексуальном насилии.   

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