Собянин: Московские производители продуктов питания заключили новые экспортные контракты

Чаще всего компании поставляют за рубеж кондитерские изделия и продукцию здорового питания

Московские производители продуктов питания заключили новые экспортные контракты с партнерами из ОАЭ, Турции, Китая и стран СНГ. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Заключены новые контракты с партнерами из ОАЭ, Турции, Китая, стран СНГ. Чаще всего компании поставляют за рубеж кондитерские изделия, продукцию здорового питания, напитки", – отметил мэр.

По словам Собянина, сегодня в Москве работает порядка пяти тысяч пищевых компаний. Многие при выходе на внешние рынки обращаются за поддержкой Московского экспортного центра.

"В общей сложности предприниматели из сферы пищевой промышленности воспользовались услугами МЭЦ больше 1 тыс. 170 раз. Компании принимают участие в зарубежных выставках, размещают продукцию на зарубежных маркетплейсах, участвуют в акселераторах и мероприятиях Московской школы экспортера", – рассказал Собянин.

Вскоре, по словам мэра, пищевые компании представят свою продукцию на экспозиции Made in Moscow в рамках выставки Vietfood & Beverage – Propack во Вьетнаме.

Кроме того, для предприятий отрасли открыт прием заявок на участие в бизнес-миссиях с партнерами из Египта, Кувейта, Саудовской Аравии и Бразилии, добавил Собянин. Подать заявку можно на moscow-export.com

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