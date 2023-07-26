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Полковник Макгрегор: США не признают поражение, пока Россия не возьмет Киев

18:40
  • среда
  • 26 июля 2023

Американские политики намеренно затягивают конфликт на Украине

Власти США окончательно признают поражение контрнаступления ВСУ только после "захвата" российскими военными Киева. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.    

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"США не остановятся до тех пор, пока уже нельзя будет отрицать победу Москвы", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что американские власти признают поражение ВСУ только после "взятия" российскими войсками украинской столицы.

Он также добавил, что политики действующей администрации президента США Джо Байдена намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы не признавать не только провал контрнаступления ВСУ, но и сокрушительное поражение режима Владимира Зеленского. По его словам, у политического руководства Украины нет ни единого шанса победить в противостоянии с Россией.

Ранее военный аналитик Эрик Нурдберг заявил, что ударный потенциал российских БПЛА "Ланцет" стал неожиданностью для украинских военных в ходе наступательных действий в зоне СВО. По его словам, использование новых беспилотников при отражении атак противника позволяет ВС России наносить высокоточные удары по расположениям ракетных комплексов украинской армии.

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