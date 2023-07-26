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Россия отказалась от выступления в СБ ООН по зерновой сделке

19:10
  • среда
  • 26 июля 2023

Российские докладчики не будут выступать на следующем заседании

В знак протеста на попытку Великобритании отстранить российского докладчика от участия в Совете Безопасности Россия приняла решение об отказе от выступления на следующем заседании. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности мы не будем выступать на следующем заседании", - заявил Полянский, чьи слова приводит ТАСС.

При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона отказалась от выступления на заседании СБ по обсуждению вопроса о возобновлении черноморской инициативы из- за представителей Великобритании. По его словам, британская делегация заблокировала доклад российского епископа Гедеона, посвященный ситуации вокруг вывоза православных святынь УПЦ в страны Европы.  

Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что вывоз украинского зерна в страны Европы необходимо осуществлять при поддержке конвоев альянса. По его словам, основными средствами конвоирования станут две постоянные морские боевые группы военно-политического блока.

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