Россия отказалась от выступления в СБ ООН по зерновой сделке

Российские докладчики не будут выступать на следующем заседании

В знак протеста на попытку Великобритании отстранить российского докладчика от участия в Совете Безопасности Россия приняла решение об отказе от выступления на следующем заседании. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности мы не будем выступать на следующем заседании", - заявил Полянский, чьи слова приводит ТАСС.

При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона отказалась от выступления на заседании СБ по обсуждению вопроса о возобновлении черноморской инициативы из- за представителей Великобритании. По его словам, британская делегация заблокировала доклад российского епископа Гедеона, посвященный ситуации вокруг вывоза православных святынь УПЦ в страны Европы.

Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что вывоз украинского зерна в страны Европы необходимо осуществлять при поддержке конвоев альянса. По его словам, основными средствами конвоирования станут две постоянные морские боевые группы военно-политического блока.

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