В Петербурге стартует саммит "Россия-Африка"

Владимир Путин провёл ряд встреч в Константиновском дворце в Стрельне

В Санкт-Петербурге завтра стартует саммит "Россия-Африка" под девизом "За мир, безопасность и развитие". В нём примут участие представители 49 государств. Гости пока только прибывают в город на Неве. Но программа форума настолько обширна, что официальные мероприятия начались уже сегодня. Владимир Путин провёл ряд встреч в Константиновском дворце в Стрельне.

Самолёты участников саммита Россия - Африка, а речь идёт о десятках бортов, приземляются в аэропорту Пулково один за другим. Вот, например, к месту стоянки следует лайнер президента Намибии. На этих кадрах на российскую землю ступает президент Буркина-Фасо. Деловому костюму он предпочел камуфляж и тактические перчатки. А это уже встреча премьер-министра Эфиопии.

Почётный караул. Гимн. Все согласно протоколу. Эфиопский лидер прибыл в Россию с официальным визитом. В последний раз он был в нашей стране три года назад, на первом российско-африканском саммите в Сочи. Теперь Петербург, который встретил пасмурной погодой. Впрочем, это ни на что не повлияло. В Константиновский дворец премьер-министр Эфиопии приехал в отличном настроении, с ходу попросив внести коррективы в график переговоров.

То, о чём лидеры беседовали тет-а-тет, осталось за кадром. А вот первые минуты переговоров в расширенном составе журналисты зафиксировали. Там, в основном, речь шла о сотрудничестве в области экономики":

"Несмотря на некоторое снижение показателей взаимной торговли – они у нас в абсолютных величинах небольшие, – но все-таки тенденция хорошая, сегодня это рост 56 процентов. Мы к вашему визиту, уважаемый господин Премьер-министр, подготовили целый пакет документов. Среди них – межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий, дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами. Ведётся совместная работа ещё над более чем полутора десятка межправсоглашений и межведомственных проектов".

Для российского президента эти переговоры, по сути, старт целой череды встреч с африканскими лидерами. На форум в Петербурге заявлены 49 стран. Семнадцать из них представлены на уровне первых лиц, с которыми у президента России запланированы отдельные мероприятия. Ну а сегодняшний день завершился переговорами с президентом Египта.

Россию и Египет связывают длительные и продуктивные отношения. По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос сразу на тридцать процентов, превысив шесть миллиардов долларов. Наращивать его Москва собирается и с другими африканскими странами. Именно с этой целью в рамках саммита в Петербурге проходит и экономический форум, к участникам которого президент обратился отдельно."Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата. И конечно, продолжим всемерно содействовать африканским партнёрам в укреплении национального, культурного суверенитет", - сказал Путин.

И это, разумеется, очень не нравится Западу, который прекрасно понимает, что его влияние на африканском континенте стремительно тает. А это влечет за собой и экономические потери, которые оцениваются в сотни миллиардов долларов. Отсюда и такое массированное давление, которое европейские и американские дипломаты в преддверии саммита в Петербурге оказывали на африканских лидеров, вынуждая их отказаться от поездки в Россию.

Эта тема сейчас является одной из центральных в африканской прессе, которая сходится во мнении, что по большей части Запад так и не добился своего. Потому как данный форум, действительно, является крайне интересным и важным для государств Африки. Тем более в условиях краха однополярной системы и установления нового миропорядка. И новых экономических правил. В том числе о них шла речь на встрече Путина с Дилмой Руссеф, которую совсем недавно назначили главой банка развития БРИКС.

Про доллар, поставки зерна в Африку и украинский конфликт, в том числе в контексте мирных инициатив, озвученных президентом ЮАР, Путин наверняка будет говорить и завтра в ходе пленарного заседания. Эта тема заявлена и на рабочий обед с лидерами африканских стран, который состоится в пятницу.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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