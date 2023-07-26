Мишустин прибыл в республику Алтай

Премьер отправился на Манжерок

Глава правительства Михаил Мишустин сегодня прибыл в республику Алтай. Это уже третья остановка премьера в его рабочей поездке по Дальнему Востоку и Сибири.

Прямо из аэропорта он отправился на Манжерок. Это знаменитый ещё с советских времён круглогодичный курорт. Только минувшей зимой, чтобы покататься на лыжах или просто отдохнуть, здесь побывали более полумиллиона человек. Место популярное - потому инвесторы вкладываются в инфраструктуру - строят отели на любой кошелек и новые горноложные трассы.

Вообще турпоток внутри страны сейчас растет. С таким заявлением Михаил Мишустин выступил уже на совещании по туризму. И отметил, что способствуют этому не только внешние факторы - путешествовать по России стало более комфортно. Сфера постоянно развивается - правительство выделило на эти цели более 100 миллиардов рублей. Премьер также подчеркнул, туриндустрии на данный момент доступны разнообразные меры поддержки.

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