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Захарова опровергла "отказ" России выступать в СБ ООН по зерновой сделке

19:39
  • среда
  • 26 июля 2023

Москва продолжит диалог по черноморской инициативе

Российские докладчики будут выступать на следующем заседании Совета Безопасности по перспективам возобновления черноморской инициативы. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД Россия Мария Захарова.

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"По "черноморской инициативе" Россия будет выступать обязательно", -написала Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского об отказе российских докладчиков от участия на заседании СБ было неправильно интерпретировано международными информагентствами. По ее словам, российская сторона никогда не отказывалась от диалога по поводу черноморской инициативы.

Она также добавила, что Россия официально отказалась лишь от выступления по сфабрикованной странами Запада теме о якобы разрушении российскими военными памятников культурного наследия на территории Одессы.  

"Будьте внимательны. Не попадайтесь на фейки", - заключила дипломат.

Ранее аналитики турецкого издания Milliyet сообщили, что использование военных конвоев странами НАТО для вывоза украинского зерна в Европу не только нарушит ряд международных конвенций, но и спровоцирует опасные ситуации в черноморском регионе.  

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