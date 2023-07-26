Боррель назвал акции сожжения Корана в ЕС "оскорбительной провокацией"

Страны Европы выступают против осквернения любых священных писаний

Акты сожжения Корана в отдельных странах Европы являются "оскорбительными и неуважительными" провокациями. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Осквернение Корана, или любой другой книги, считающейся священной, оскорбительно, неуважительно и является явной провокацией", - заявил Боррель, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава европейской дипломатии подчеркнул, что на территории ЕС нет места проявлениям актам "расизма" и "ксенофобии". По его словам, политические лидеры ведущих стран Европы выступают против проявления любых форм религиозной нетерпимости.

Он также добавил, что страны ЕС продолжают защищать не только свободу выбора религиозных предпочтений, но и самовыражения в рамках действующего европейского законодательства.

Ранее в СМИ сообщили, что на фоне актов осквернения и сожжения Корана в Швеции сразу в нескольких мусульманских странах прошли акции протеста, в том числе и в Иране. По данным западных медиа, демонстранты сжигали шведские флаги, а также скандировали лозунги и размахивали плакатами.

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