Открытие новой дороги вблизи улицы Нижняя Хохловка повысит транспортную доступность Нижегородского района

Открытие новой дороги позволит удобнее выезжать на Третье транспортное кольцо

Новая дорога возле улицы Нижняя Хохловка повысит транспортную доступность Нижегородского района. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Для жителей московского района Нижегородский в Юго-Восточном административном округе столицы, в том числе участников программы реновации, в скором времени значительно улучшится транспортная доступность. Это будет связано с открытием новой дороги вблизи ул. Нижняя Хохловка", – говорится в сообщении.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что открытие новой дороги позволит удобнее выезжать на Третье транспортное кольцо и сократит время в пути при поездках, в том числе в центр.

Строительство Проектируемого проезда №58 ведется в Нижегородском районе на участке ул. Нижняя Хохловка между ул. Новохохловская и Третьим транспортным кольцом. В настоящее время завершается первый этап строительства улично-дорожной сети. Будут обустроены новые тротуары, проложена дождевая канализация и электрокабели, построены новые парковочные места. Полностью завершить работы планируется в 2024 году.

"При возведении жилых домов по реновации строится и вся сопутствующая инфраструктура для комфортной жизни", − добавил Сергей Левкин.

Сергей Левкин напомнил, что в настоящее время в Нижегородском районе уже возведено и передано под заселение четыре новостройки по программе реновации. Еще четыре дома строится. Всего по программе реновации новые квартиры в районе получат свыше 14 тысяч москвичей.

"Все городские проекты взаимосвязаны между собой. Строительство домов осуществляется с учетом перспективного градостроительного развития и в рамках утвержденного проекта планировки территории", – подчеркнул Левкин.

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