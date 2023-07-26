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Открытие новой дороги вблизи улицы Нижняя Хохловка повысит транспортную доступность Нижегородского района

19:59
  • среда
  • 26 июля 2023

Открытие новой дороги позволит удобнее выезжать на Третье транспортное кольцо

Новая дорога возле улицы Нижняя Хохловка повысит транспортную доступность Нижегородского района. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Для жителей московского района Нижегородский в Юго-Восточном административном округе столицы, в том числе участников программы реновации, в скором времени значительно улучшится транспортная доступность. Это будет связано с открытием новой дороги вблизи ул. Нижняя Хохловка", – говорится в сообщении.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что открытие новой дороги позволит удобнее выезжать на Третье транспортное кольцо и сократит время в пути при поездках, в том числе в центр.

Строительство Проектируемого проезда №58 ведется в Нижегородском районе на участке ул. Нижняя Хохловка между ул. Новохохловская и Третьим транспортным кольцом. В настоящее время завершается первый этап строительства улично-дорожной сети. Будут обустроены новые тротуары, проложена дождевая канализация и электрокабели, построены новые парковочные места. Полностью завершить работы планируется в 2024 году.

"При возведении жилых домов по реновации строится и вся сопутствующая инфраструктура для комфортной жизни", − добавил Сергей Левкин.

Сергей Левкин напомнил, что в настоящее время в Нижегородском районе уже возведено и передано под заселение четыре новостройки по программе реновации. Еще четыре дома строится. Всего по программе реновации новые квартиры в районе получат свыше 14 тысяч москвичей.

"Все городские проекты взаимосвязаны между собой. Строительство домов осуществляется с учетом перспективного градостроительного развития и в рамках утвержденного проекта планировки территории", – подчеркнул Левкин.

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