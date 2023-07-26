Российские военные перешли к новому этапу в зоне СВО

Успехи российских военных в зоне СВО приведут к деэскалации украинского конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что на данный момент дипломатическое урегулирование конфликта невозможно из-за неготовности политического руководства Украины к возобновлению переговорного процесса с Россией.

Он также добавил, что в ходе наступательных действий ВСУ понесли значительные потери личного состава. По его словам, ключевые направления фронта в зоне СВО "усеяны" трупами украинских солдат.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американские власти признают поражение украинского контрнаступления только после "захвата" российскими солдатами Киева.

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