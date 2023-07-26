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Экс-разведчик ВС США Риттер: успехи ВС России приведут к деэскалации конфликта на Украине

20:24
  • среда
  • 26 июля 2023

Российские военные перешли к новому этапу в зоне СВО

Успехи российских военных в зоне СВО приведут к деэскалации украинского конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.  

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"Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что на данный момент дипломатическое урегулирование конфликта невозможно из-за неготовности политического руководства Украины к возобновлению переговорного процесса с Россией.

Он также добавил, что в ходе наступательных действий ВСУ понесли значительные потери личного состава. По его словам, ключевые направления фронта в зоне СВО "усеяны" трупами украинских солдат.  

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американские власти признают поражение украинского контрнаступления только после "захвата" российскими солдатами Киева.   

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