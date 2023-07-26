Анкара должна перестать исполнять роль посредника в черноморской инициативе

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина выйти из черноморской инициативы после невыполнения условий Москвы.

"Путин правильно поступает. Нам не нужно настраивать Москву против нас", - приводит РИА Новости слова одного из читателей.

При этом другой читатель подчеркнул, что лицемерная политика стран Запада в отношении России и Турции провалилась. По его словам, турецкие власти должны перестать исполнять роль посредника в черноморской инициативе и вступить в коалицию с российскими властями для обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

Еще один читатель издания также добавил, что усугубление продовольственного кризиса обернется "катастрофическими" последствиями для США и ЕС.

"В ближайшее время нам придется встать на чью-либо сторону. Мы будем на стороне Путина!" – заключил читатель.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует использовать американские истребители F-16 в качестве инструмента для решения проблемы экспорта украинского зерна в Европу. По его словам, страны Запада должны обеспечить украинскую армию истребителями F-16 для запуска нового гуманитарного коридора.

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