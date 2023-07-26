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Певица Шинейд О’Коннор умерла в возрасте 56 лет

21:18
  • среда
  • 26 июля 2023

Причина смерти исполнительницы неизвестна

Ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла в возрасте 56 лет, передает газета Irish Times.

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В издании напомнили, что в начале этого года певица победила в номинации за лучший классический ирландский альбом на церемонии почетной музыкальной премии RTÉ Choice Music Awards. Во время вручения премии О’Коннор посвятила свою победу членам сообщества беженцев Ирландии.

Как отметили авторы публикации, певица ушла из жизни ровно через полтора года после гибели ее 17-летнего сына. Уточняется, что несовершеннолетний сын О’Коннор покончил жизнь самоубийством после длительной борьбы с депрессией.

При этом за неделю до смерти Шинейд опубликовала на своей странице в Twitter архивную фотографию с сыном и написала, что он "живет с ней как ночное создание".  

За всю карьеру ирландская певица Шинейд О’Коннор выпустила порядка 10 студийных альбомов, а ее композиция Nothing Compares 2 U, выпущенная в 1990 году, была названа песней года по версии авторитетной музыкальной премии Billboard Music Awards.

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