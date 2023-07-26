Белый дом: США и ЕС работают над вывозом зерна с Украины наземным транспортом

Затея американских властей бесперспективна

США и ЕС совместными усилиями решают вопрос вывоза украинского зерна наземным способом. Об этом в ходе очередного брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы работаем с нашими союзниками по ЕС, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом", - заявил Кирби, чьи слова приводит ТАСС.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что вывоз украинского зерна в страны Европы наземным транспортом является "не таким эффективным" решением проблемы. По его словам, перевозка зерна с помощью наземного транспорта будет крайне затратной "затеей" для США и ЕС.

Он также добавил, что на данный момент самым эффективным способом транспортировки украинского зерна на территорию европейского континента являются морские перевозки. Именно по морю можно вывезти "максимальный" объем зерна, заключил политик.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что введение очередных санкций Запада против российских компаний может спровоцировать новую волну продовольственного кризиса в Европе. По его словам, экономические ограничения США и ЕС в отношении России уже привели к "разбалансировке" цен на мировом продовольственном рынке.

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