ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белый дом: США и ЕС работают над вывозом зерна с Украины наземным транспортом

21:44
  • среда
  • 26 июля 2023

Затея американских властей бесперспективна

США и ЕС совместными усилиями решают вопрос вывоза украинского зерна наземным способом. Об этом в ходе очередного брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.  

Патрушев предупредил о продовольственной катастрофе из-за введения санкций против России
Захарова опровергла "отказ" России выступать в СБ ООН по зерновой сделке

"Мы работаем с нашими союзниками по ЕС, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом", - заявил Кирби, чьи слова приводит ТАСС.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что вывоз украинского зерна в страны Европы наземным транспортом является "не таким эффективным" решением проблемы. По его словам, перевозка зерна с помощью наземного транспорта будет крайне затратной "затеей" для США и ЕС.   

Он также добавил, что на данный момент самым эффективным способом транспортировки украинского зерна на территорию европейского континента являются морские перевозки. Именно по морю можно вывезти "максимальный" объем зерна, заключил политик.   

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что введение очередных санкций Запада против российских компаний может спровоцировать новую волну продовольственного кризиса в Европе. По его словам, экономические ограничения США и ЕС в отношении России уже привели к "разбалансировке" цен на мировом продовольственном рынке.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны
Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.