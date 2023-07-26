ФРС США повысила базовую ставку до рекордного за 22 года уровня

Дальнейшее повышение процентной ставки не исключается

Федеральная резервная система США по итогам июльского заседания повысила базовую ставку до 5,25-5,5%. Об этом говорится в официальном заявлении американского регулятора.

Уточняется, что уровень процентной ставки достиг максимума за последние 22 года. При этом в пресс-службе регулятора подчеркнули, что дальнейшее повышение ставки не исключается.

"Руководство ФРС США приняло решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,5%", - приводит информагентство ТАСС заявление регулятора.

По данным ФРС, такое решение было принято в рамках новой монетарной политики США, по которой власти страны должны не только обеспечить американских граждан работой, но и обезопасить население страны от последствий роста инфляции.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время американская гегемония в глобальной финансовой системе может "уйти в прошлое". По его словам, "крах" национальной валюты США будет крупнейшим поражением Вашингтона за последние 200 лет.

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