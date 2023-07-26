ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФРС США повысила базовую ставку до рекордного за 22 года уровня

22:05
  • среда
  • 26 июля 2023

Дальнейшее повышение процентной ставки не исключается

Федеральная резервная система США по итогам июльского заседания повысила базовую ставку до 5,25-5,5%. Об этом говорится в официальном заявлении американского регулятора.

В Госдуме спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы
Трамп предупредил о скором крахе доллара

Уточняется, что уровень процентной ставки достиг максимума за последние 22 года. При этом в пресс-службе регулятора подчеркнули, что дальнейшее повышение ставки не исключается.   

"Руководство ФРС США приняло решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,5%", - приводит информагентство ТАСС заявление регулятора.

По данным ФРС, такое решение было принято в рамках новой монетарной политики США, по которой власти страны должны не только обеспечить американских граждан работой, но и обезопасить население страны от последствий роста инфляции.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время американская гегемония в глобальной финансовой системе может "уйти в прошлое". По его словам, "крах" национальной валюты США будет крупнейшим поражением Вашингтона за последние 200 лет.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.