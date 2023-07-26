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"Ничего не останется": в США спрогнозировали полный разгром ВСУ

22:25
  • среда
  • 26 июля 2023

Киеву нечем наступать

Повторное контрнаступление Украины приведет к "полному разгрому" оставшихся механизированных и пеших бригад ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.     

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"Украинские войска исчезают на глазах. Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что командование ВСУ уже неоднократно признавало о невозможности повторного наступления на отдельных участках фронта в зоне СВО. По его словам, доводы украинских генералов не останавливают политическое руководство Украины в стремлении "нанести повторный удар" по ВС России.

Он также добавил, что в ходе анонсированного странами Запада украинского контрнаступления солдаты ВСУ понесли колоссальные потери. Дефицит личного состава и тяжелой наступательной техники не позволит украинской армии совершить повторное наступление, заключил аналитик.  

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что инициация мирного договора с Россией является единственным способом "спасения" Украины от неминуемой катастрофы.  

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