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В США объявили о начале "основной фазы" украинского контрнаступления

08:11
  • четверг
  • 27 июля 2023

Киев бросает в бой подготовленные Западом резервы

Киев бросил в бой резервы, обученные инструкторами на Западе. Началась основная фаза украинского контрнаступления, пишут американские СМИ.

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В частности, New York Times приводит комментарий своих источников в Пентагоне. Они заявили, что Украина начала основной удар своего контрнаступления. В бой брошены тысячи военнослужащих из резервов, многие из которых прошли западную подготовку.

Издание отмечает, что США и их союзники обучили около 63 тысяч украинских солдат. По данным Пентагона, Киеву переданы 150 современных танков, еще большее число бронетехники старых моделей и множество других вооружений.

В военном ведомстве США заявили, что в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель. В то же время, некоторые чиновники заявили, что цель подобных шагов Украины неясна.

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