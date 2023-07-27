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Появились новые данные об ударах ВС России по наемникам в Николаеве

08:37
  • четверг
  • 27 июля 2023

Россия продолжает спецоперацию

Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал активист подполья.
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По его словам, которые приводит РИА Новости, "прилетела ракета по курорту Коблево, туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины".

Российские ракеты поразили также цели в районе отеля "Кристалл" и базы отдыха "Голубой Факел". При этом украинские военные не спешили на помощь, поскольку опасались нового удара, а "пока несколько часов ждали, количество жертв увеличилось в разы".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия сейчас противостоит практически всему блоку НАТО, однако использование иностранных наемников и техники на приносит Киеву ожидаемых результатов. Политик подчеркивал, что они несут потери "из-за своей глупости", при этом "общественность стран, правительства которых посылают людей сегодня в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит".

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