Россия продолжает спецоперацию

Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал активист подполья.

По его словам, которые приводит РИА Новости, "прилетела ракета по курорту Коблево, туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины".

Российские ракеты поразили также цели в районе отеля "Кристалл" и базы отдыха "Голубой Факел". При этом украинские военные не спешили на помощь, поскольку опасались нового удара, а "пока несколько часов ждали, количество жертв увеличилось в разы".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия сейчас противостоит практически всему блоку НАТО, однако использование иностранных наемников и техники на приносит Киеву ожидаемых результатов. Политик подчеркивал, что они несут потери "из-за своей глупости", при этом "общественность стран, правительства которых посылают людей сегодня в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит".

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