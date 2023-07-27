Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Российский генерал находится в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын 26 июля принял в Пхеньяне военную делегацию России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Как отмечает ЦТАК, данная встреча поможет дальнейшему углублению связей между Россией и КНДР.

Глава российского оборонного ведомства передал Ким Чен Ыну личное послание от президента России Владимира Путина. Ким Чен Ын выразил благодарность за переданное послание. Также, согласно сообщению агентства, Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками.

Затем Ким Чен Ын и Шойгу обсуждали темы национальной, региональной и международной безопасности, причем "оценки двух сторон по обсуждаемым вопросам совпали".

Днем ранее Сергей Шойгу провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой Кан Сун Намом. Шойгу отметил, что КНДР — важный партнер России, с которым страну связывает общая граница и богатая история сотрудничества. Также глава российского ведомства заявил, что переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран.

При этом прежде зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев поинтересовался, что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшие образцы российского оружия у Северной Кореи. Этот комментарий стал ответом на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что Сеул не исключает поставок оружия Украине.

Российский МИД подчеркивал, что что ответственность за нынешнее обострение на Корейском полуострове лежит на Вашингтоне и его союзниках, которые вопреки собственным обязательствам отказываются вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности и принимать практические меры по укреплению доверия.

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