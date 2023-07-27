Михаил Делягин: Африка для России — это новая Сибирь

Мы можем дать африканским странам то, что не может дать даже Китай

В Санкт-Петербурге стартовал саммит "Россия-Африка". В нём примут участие представители 49 государств. Основное внимание - вопросам экономического партнёрства и международной безопасности. Будут обсуждаться и перспективы гуманитарного сотрудничества. А если брать задачи саммита в целом, то речь идёт о формировании новой системы отношений между севером и югом. Системы, лишённой отголосков колониализма, от которых западные страны избавиться не могут или не желают. Владимир Путин уже в среду провёл первые встречи с участниками форума.

Об отношениях России и Африки с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике.

"Современные африканские лидеры очень прагматичные – они не только помнят колониальное прошлое, не только помнят, как мы помогали им скинуть это колониальное прошлое. Один из уважаемых лидеров одной из уважаемых африканских стран мне объяснил, чем Россия отличается от Европы для них. Он говорит: "Понимаете, когда-то от вас приезжали люди с чемоданчиками, они были в мятых рубашках, смешных костюмах, иногда от них плохо пахло, иногда они были с похмелья, иногда они не очень хорошо себя вели и немножко нас обижали, не понимания этого. Но они всегда, во-первых, считали нас людьми, равными себе, а во-вторых, не было случая, чтобы в этих чемоданчиках всегда чего-то не хватало – [инвестиций] в политику. А сейчас к нам приезжают люди из Европы, из Америки, они прекрасно одеты, на них идеальные костюмы, прекрасные рубашки, они прекрасно общаются, они очень комфортные в разговоре, но при этом мы чувствуем две вещи: во-первых, они не считают нас людьми вообще, а во-вторых, они общались бы с нами лучше, если бы мы были в зоопарке и были их имуществом. И не было случая, чтобы в их чемоданчике не хватало менее 15%".

Честность – это очень важно. Для нас кража – это преступление. В западной культуре – это бизнес.

Общение на равных – это в том числе через экономику. Мы – единственные, кто может дать Африке именно то, что именно не хватает. Это, во-первых, технологии. Нужно понимать, что они не справятся с очень сложными технологиями. Те технологии, которые у нас есть, это то, что нужно Африке. Второе – это большое количество товаров. Например, простые рыбные консервы во многих африканских странах – это дикая ценность. И они платят за них. Это инвестиции.

Все, что я сейчас назвал, может дать и Китай. Но мы можем дать им то, что Китай дать не может. Мы можем помочь им стать субъектом геополитической работы. Практика показывает, что именно Россия в силу своей культуры идеально создает другие культуры. Африка – это новая Сибирь. Не в политическом, не в административном, хозяйственно плане. В первую очередь, Африкой как Сибирью будет прирастать Китай в экономическом плане. Но Китай часто отталкивает местные элиты, жителей своей жесткой политикой. А мы как раз те, кто привык договариваться", - сказал Делягин.

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