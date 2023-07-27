Москва объявила в розыск выдавшего ордер на арест Путина судью

Томоко Аканэ разыскивается по уголовной статье

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ. Японка выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как указано в базе данных российского ведомства, она разыскивается по уголовной статье – какой именно, не уточняется.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в военных преступлениях – якобы, они причастны к "незаконному перемещению" населения, в том числе детей, в Россию.

Москва ответила суду в Гааге уже 20 марта: СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. В соответствии с международной конвенцией, главы государств пользуются абсолютным иммyнитетом от юрисдикции других стран. В Москве подчеркнули, что действия судей МУС носят заведомо незаконный характер, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"