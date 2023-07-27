ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва объявила в розыск выдавшего ордер на арест Путина судью

08:32
  • четверг
  • 27 июля 2023

Томоко Аканэ разыскивается по уголовной статье

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ. Японка  выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.  Как указано в базе данных российского ведомства, она разыскивается по уголовной статье – какой именно, не уточняется.

Россия объявила в розыск прокурора МУС за выдачу ордера на арест Путина
Песков назвал ничтожным ордер Международного уголовного суда

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в военных преступлениях – якобы, они причастны к "незаконному перемещению" населения, в том числе детей, в Россию.

Москва ответила суду в Гааге уже 20 марта: СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. В соответствии с международной конвенцией, главы государств пользуются абсолютным иммyнитетом от юрисдикции других стран. В Москве подчеркнули, что действия судей МУС носят заведомо незаконный характер, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.