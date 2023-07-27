Помогает не всегда

Эта служба и опасна, и трудна - собаки Байдена будто с ума посходили. Журналисты опубликовали тревожную статистику: пёс американского президента Коммандер перекусал агентов секретной службы, которые охраняют главу государства. За четыре месяца, утверждает "Нью-Йорк Пост", искусаны семеро сотрудников охраны.

"Обстановка в Белом доме очень напряжённая. Представьте, какой стресс испытывает домашние питомцы", - заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Журналисты выяснили, что предыдущий пёс президента по кличке Мэйджор был отправлен к знакомым семьи Байдена из-за агрессивного поведения. В этой семейке все такие?

Домашние животные всегда помогали мировым лидерам выглядеть гладкими и пушистыми. Собачку тетешкает, кошку гладит - такой и мухи не обидит. Клинтону, утверждают злые языки, появление в кадре с питомцами помогло пережить скандал с Моникой Левински. Добряк, просто с пути ненадолго сбился.

А вот Дональд Трамп не был замечен в любви к кошкам и собакам. Слабость испытывал к порнозвездам, которые сейчас любят вспоминать о минутах, проведенных в объятиях миллиардера. Вот и ходит Дональд Трамп под статьей.

Пёс Эммануэля Макрона по кличке Немо три года назад снялся в ролике, призывавшем помогать домашним животным, что принесло Макрону волну народной любви. Когда Немо, с которым, видимо, забыли погулять, не сдержался в Елисейском дворце в присутствии журналистов, все только умилялись. Сегодня Макрону никакой Немо не поможет, на него всех собак повесили. Французы призывают помогать людям, а не урезать социальные программы, тут ещё и мигранты помогли. Пережгли муниципалитеты, библиотеки, отделения банков, убытков на миллиарды.

В Германии бережливые немцы тоже считают каждый трудовой евроцент. И когда выяснили, что министр иностранных дел Аналена Бербок тратит на стилиста более 8 тысяч евро в месяц, возмутились. Ей никакой стилист не поможет!

Бербок в своё время заявила, что будет помогать Украине, что бы ни говорили немецкие избиратели. Не за счёт своего стилиста, конечно, за счёт рядовых налогоплательщиков. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии", у которой рейтинги растут с каждым днем, запустила в сеть ироничный ролик.

Домашнюю утварь и даже детские игрушки - плюшевых зверюшек - всё надо отдать Зеленскому. С начала 2022 года Германия отдала из кармана своих граждан 22 миллиарда евро на Украину. Многим уже и собак-то кормить не на что.

При таких хозяевах даже у собак в действительности всё не так как на самом деле.

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