Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Рота под командованием старшего лейтенанта Егора Лачилова в ходе боя на важном фронтовом участке отразила атаку националистов. Наши бойцы заманили формирования противника вглубь линии обороны и открыли по ним мощный непрерывный огонь. Боевики понесли серьезные потери и бежали, а Егора наградили медалью "За отвагу".

Лейтенант Рамиль Аюпов во время дежурства обнаружил группу вражеских диверсантов и вместе с сослуживцами скрытно подобрался к ним. Окружённые боевики сдались в плен и в ходе допросов выдали ценную информацию о действующих в районе украинских диверсионных группах.

Сержант Ростислав Бойченко вместе с подчинёнными оперативно восстановил повреждённую в результате обстрелов с позиций ВСУ радиостанцию. Это позволило сохранить связь российских подразделений с командованием и в результате обратить противника в бегство. За проявленное мужество Ростислав награждён медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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