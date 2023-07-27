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Минобороны показало кадры работы военной техники в зоне СВО

08:32
  • четверг
  • 27 июля 2023

Работает авиация и артиллерия

Бойцы Центрального военного округа уничтожили артиллерию ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Новые кадры из зоны проведения специальной военной операции от нашего Минобороны.

Так, расчёт комплекса "Зоопарк-1М" выявил места дислокации миномётных расчётов противника по траектории полёта боеприпасов, передал их координаты командованию, а затем экипаж гаубицы "Мста-С" сровнял с землёй огневые точки ВСУ.

С воздуха по объектам неонацистов бьют российские вертолёты Ка-52. Ракетными ударами лётчики армейской авиации уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

На Купянском направлении эффективно работают артиллеристы Западного военного округа - они применяют фугасные и осколочно-фугасные снаряды и наносят неприятелю серьёзный урон вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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