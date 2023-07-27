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В России опровергли заявления Киева о возможном взрыве на ЗАЭС

08:57
  • четверг
  • 27 июля 2023

Это ложь, подчеркнули в Запорожской области

Утверждение министра энергетики Украины о том, что реактор на Запорожской АЭС может взорваться в любой момент, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал руководитель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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Он подчеркнул, что слова украинского политика — это "абсолютная ложь и элемент психологической операции".

Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков, а на атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности, цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявлял, что вероятность организованного киевским режимом теракта на Запорожской АЭС остается высокой. По шкале опасности от одного до десяти Карчаа остановился на цифре семь, причем он подчеркнул, что решения за украинские власти принимают силы, которые находятся за тысячи километров от места возможной трагедии, убежденные в собственной безнаказанности и неуязвимости.

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма. Москва решительно осуждает планы Украины использовать террористические методы против российских атомных электростанций. Подобные действия могут привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе, добавили в МИД.

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