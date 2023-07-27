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Володин счел неэффективным поставляемое Киеву Западом оружие

09:17
  • четверг
  • 27 июля 2023

Помочь ВСУ на поле боя оно не может

Преступный киевский режим во главе с Зеленским выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя "чудо-оружие", которое решит все их проблемы, но результатов в контрнаступлении ВСУ по-прежнему нет. На это в четверг, 27 июля, указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политик написал в своем Telegram-канале, что российские солдаты и офицеры сжигают западную технику, что бы ни поставлял Запад ВСУ. Киевский режим надеется на самолеты F-16, но они будут уничтожены российскими летчиками и системой ПВО.

Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет, подчеркнул Володин. Единственным результатом он назвал то, что "многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя".

Ранее Володин отмечал, что развязанная западными странами война против России стала "огромной ошибкой" Вашингтона и Брюсселя. Политик подчеркнул, что регулярные поставки военной техники и боеприпасов НАТО на Украину не смогли кардинально повлиять на ситуацию в зоне СВО. По его словам, передовые образцы западного вооружения, в том числе и танки Leopard, все также продолжают "очень хорошо гореть".  

Об этом говорил и российский лидер Владимир Путин. Во время совещания с Совбезом он указал, что Украине не помогают "колоссальные ресурсы, которые были "вкачены" в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет".

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