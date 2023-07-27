Взрывы в одном из портов Одесской области повредили грузовой терминал

Взрывы гремели также в Житомирской и Хмельницкой областях

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины отчиталось о результатах российских ударов по портовой инфраструктуре. По информации командования, в одном из портов Одесской области повреждено производственное оборудование грузового терминала.

Как сообщили военные в соцсети, также зафиксирован взрыв в административном здании порта. При этом украинские военные не уточняют, об инфраструктуре какого именно порта идет речь, передает РИА Новости.

Воздушная тревога была объявлена утром в четверг в нескольких регионах Украины, в том числе и в Одесской области. Взрывы гремели в Житомирской и Хмельницкой областях. Ранее военные эксперты рассказали, что для ударов по военным объектам в Одессе и Одесской области российская армия использует ракеты "Оникс". Это противокорабельные ракеты, которые были модифицированы для ударов по наземным целям.

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