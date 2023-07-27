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Собянин: Почти 70 тыс. москвичей ежедневно обращаются за госуслугами

09:07
  • четверг
  • 27 июля 2023

Сотрудники центров госуслуг участвуют в разных социально значимых для города проектах

Почти 70 тысяч москвичей ежедневно обращаются за госуслугами и получают индивидуальный подход. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сотрудники центров госуслуг участвуют в разных социально значимых для города проектах. В павильонах "Здоровая Москва" – помогают москвичам подготовиться к прохождению чекапа. В городских медучреждениях – встречают посетителей и решают возникшие немедицинские вопросы. Во флагманских центрах больницы имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского - работают администраторами. В парках – организовывают тренировки проекта "Спортивные выходные".

"Спасибо, друзья, за сервис высшего уровня, отзывчивость и профессионализм!", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

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