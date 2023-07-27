Умер член Совфеда от Тульской области Игорь Панченко

Информацию подтвердили в верхней палате российского парламента

На 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко. Об этом в четверг, 27 июля, рассказали в аппарате Совета Федерации России.

Панченко являлся членом комитета Совета Федерации по экономической политике. Сенаторские полномочия он получил в сентябре 2019 года, до этого являлся депутатом Тульской областной Думы седьмого созыва.

Как отмечает ТАСС, Игорь Панченко скончался 26 июля после продолжительной болезни.

По информации "АиФ Тула", прощание с сенатором пройдет в пятницу, 28 июля, в 10:00 в Свято-Никольском храме города Алексина Тульской области. От имени депутатов Тульской городской думы и администрации города Тулы соболезнования родным и близким Игоря Владимировича выразили глава Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Илья Беспалов. Они подчеркнули, что Панченко много лет плодотворно трудился на благо России и Тульской области, внес значимый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Депутат Госдумы Виктор Дзюба, который работал с Панченко в машиностроительном комплексе Тульской области, выразил соболезнования и отметил, что сенатор был ответственным человеком и профессионалом, который пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег.

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