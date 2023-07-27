Собянин рассказал о возрождении популяции редких видов животных и птиц в парках Москвы

На особо охраняемых природных территориях столицы обитает порядка 3000 редких видов животных

Около 3 тысяч видов охраняемых животных обитают на охраняемых природных территориях Москвы. 573 из них включены в Красную книгу Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что пару недель назад Владимир Путин подписал закон о возможности передачи московской части национального парка "Лосиный остров" в управление правительства Москвы.

"После того как мы его получим, вместе со специалистами разработаем проект реабилитации. Как минимум его надо будет освободить от мусора, сделать заповедные зоны, выделить территории более активного посещения граждан и так далее. Одним словом – найти разумный баланс между сохранением благоприятной среды обитания животных и потребностями людей", – отметил Собянин.

Это непростая, но вполне решаемая задача, считает мэр. Он напомнил, что в Москве создано много парков и охраняемых природных территорий, которые власти аккуратно привели в порядок. После реабилитации "Лосиный остров" также станет местом, в котором дикая природа гармонично соседствует с многомиллионным мегаполисом.

Мэр рассказал, что в этом году в природно-историческом парке "Москворецкий" видели черного коршуна, зеленого дятла и клинтуха. Это птицы с нулевой категорией редкости в Красной книге Москвы, то есть считавшиеся вероятно исчезнувшими. В Теплом Стане, Измайлово, Косинском парке, Кузьминках-Люблино, Москворецком и Битцевском лесу прекрасно себя чувствует заяц-русак. В Битце обитают горностаи, средние пестрые дятлы, гоголи – птицы из семейства утиных. Довольно серьезного хищника – лесную куницу – зафиксировали в Битцевском лесу и заказнике "Южное Бутово". В природном заказнике "Долина реки Сетунь" обитает несколько семейств бобров.

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