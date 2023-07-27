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Назван размер пенсий в новых российских регионах

09:39
  • четверг
  • 27 июля 2023

Жителям четырех новых субъектов положены все российские социальные гарантии

Средний размер пенсии в четырех новых субъектах Российской Федерации по состоянию на 21 июля составляет 18,2 тысячи рублей с учетом социальной доплаты.

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Как сообщает РБК, больше всего в среднем получают пенсионеры в Донецкой Народной Республике — 18,29 тысячи рублей.

У пенсионеров Запорожской области выплаты в среднем составляют 17,92 тысячи рублей, в ЛНР — 17,31 тысячи рублей, в Херсонской области — 16,9 тысячи рублей.

В феврале Государственная дума приняла пакет инициатив по интеграции новых регионов в правовое поле России. Жителями Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей будут доступны и все социальные гарантии. В том числе для граждан произведут перерасчет пенсий и других субсидий.

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что все процессы должны быть "организованы удобно для людей".

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