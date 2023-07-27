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Volkswagen продал бизнес в России за 125 млн евро

09:59
  • четверг
  • 27 июля 2023

Компания ушла с российского рынка

Немецкий автоконцерн Volkswagen продал 100% своих долей в ООО "Фольксваген Груп Рус" и подконтрольных ему четырех компаниях за 125 млн евро. Это следует из отчетности концерна за первое полугодие 2023 года.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы, покупателем выступила российская компания "Арт-Финанс", близкая к дилерскому холдингу "Авилон".

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения антироссийских санкций ряд зарубежных компаний объявил о приостановке или прекращении деятельности на российском рынке.

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group 3 марта временно прекратил выпуск машин на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Наряду с этим концерн принял решение прекратить поставки своей продукции в Россию из-за рубежа. Источники утверждали, что работа заводов Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде может возобновиться в июне-июле 2022 года, но в итоге компания решила покинуть российский рынок.

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