ВС России отбили девять атак ВСУ под Красным Лиманом

Авиация уничтожила украинский командный пункт

Украинские войска попытались отбить позиции, занятые ранее российскими военными на Сватовском и Краснолиманском направлениях. ВС России отбили девять атак ВСУ, сообщил начальник пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.

По данным Савчука, подразделения группировки "Центр", активно обороняясь, уничтожили две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, орудие Д-30, три миномета и более 150 боевиков. Еще восемь военнослужащих Нацгвардии Украины сдались в плен.

Активно работала и российская авиация. Экипажи истребителей-боабардировщиков Су-34 нанесли удары по украинскому командно-наблюдательного пункту. Уничтожены два склада с боеприпасами в районе Красного Лимана, передает РИА Новости.

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