ФСБ нашла следы взрывчатки на следовавшем в Ростов-на-Дону сухогрузе

Судно выдворено за пределы российских территориальных вод

Следы взрывчатых веществ обнаружили сотрудники Федеральной службы безопасности на борту сухогруза, который следовал из Турции в Россию. Судно направлялось в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, однако ему отказали в проходе через Керченский пролив.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, иностранное гражданское судно ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины. В трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза "ВМО RIVER", обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил.

Выяснилось, что в июне и июле 2023 года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени в Одесской области. ФСБ запретила проход сухогруза под судоходной аркой Крымского моста, ему рекомендовали покинуть российские территориальные воды, приводит сообщение ФСБ "Интерфакс".

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