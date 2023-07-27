Доля стран Африки во внешней торговле России достигла 3,7%

Показатель будет расти

Доля африканских государств во внешнеторговом обороте России в 2023 году составляет 3,7%. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Он уточнил, что годом ранее показатель составлял лишь 2,3%. По мнению Давыдова, "совершенно очевидно, что освобождающееся место недружественных стран, которые не хотят с нами работать, занимается теми странами, которые готовы с нами сотрудничать, в том числе африканскими странами".

В Министерстве иностранных дел ЮАР заявили, что африканские государства рассчитывают, что вопросы торговли станут приоритетной темой на саммите "Россия — Африка", который проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге.

В Министерстве промышленности и торговли России спрогнозировали, что в 2024 году более половины российского экспорта в Африку составят удобрения, металлы и лесоматериалы, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что при развитии торговых отношений Россия намерена работать с африканскими странами над ослаблением доллара США. Чиновница заявила о необходимости "вести дело к ослаблению американского доллара как практически монопольного средства расчетов и резервной валюты".

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