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Кремль анонсировал заявление Путина после саммита "Россия - Африка"

10:39
  • четверг
  • 27 июля 2023

Саммит завершится 28 июля

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля, по итогам форума и саммита "Россия — Африка" выступит с заявлением для средств массовой информации. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Петербурге стартует саммит "Россия-Африка"

Спикер Кремля уточнил, что "сама встреча в верхах — то, что называется саммитом, — это будет завтра".

Песков пообещал, что российский лидер расскажет об итогах саммита в пятничном выступлении, сообщает ТАСС. В заявлении Путин затронет тему взаимодействия России с Африкой. Другие подробности о содержании заявления президента чиновник не привел, заявив, что было бы странно пересказывать его содержание.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что количество участников саммита "Россия — Африка" сократилось как из-за графика некоторых лидеров, так и из-за возмутительного давления со стороны стран Запада. При этом спикер Кремля выразил убежденность в том, что "неприкрытое и наглое давление" США, Франции и ряда других стран на африканские государства не помешает успешному проведению саммита в Санкт-Петербурге.

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