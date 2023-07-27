Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области

Целью был объект критической инфраструктуры
Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с коллегами из МВД предотвратили теракт в Ярославской области. Задержана российская гражданка 1987 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами.
В сообщении ФСБ уточняется, что женщина по заданию спецслужб Украины собирала и передавала кураторам информацию об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области. Цель сбора данных – подготовка теракта.
У задержанной гражданки России изъяты средства связи, в которых сохранилась переписка с украинским координатором. В переписке обсуждались планы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, передает ТВЦ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"