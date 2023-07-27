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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области

10:23
  • четверг
  • 27 июля 2023

Целью был объект критической инфраструктуры

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с коллегами из МВД предотвратили теракт в Ярославской области. Задержана российская гражданка 1987 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами.

ВС России ударили по местам подготовки терактов
ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области

В сообщении ФСБ уточняется, что женщина по заданию спецслужб Украины собирала и передавала кураторам информацию об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области. Цель сбора данных – подготовка теракта.

У задержанной гражданки России изъяты средства связи, в которых сохранилась переписка с украинским координатором. В переписке обсуждались планы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, передает ТВЦ.

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