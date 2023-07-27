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В Кремле готовы рассмотреть обращение осужденного основателя Group-IB

10:42
  • четверг
  • 27 июля 2023

Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на планы защиты основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обратиться к президенту.

Кремль не является органом, куда подается апелляция, однако обращение Сачкова, если оно поступит, будет рассмотрено.

"Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

В сентябре 2021 года 35-летнего Илью Сачкова арестовали в Москве по делу о госизмене. Его обвиняют в передаче секретных данных иностранным спецслужбам.

26 июля Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима. Свою вину бизнесмен не признал и заявил, что не является предателем или шпионом.

Компания Group-IB специализируется на предотвращении и расследовании кибератак. Сачков входил в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России, он участвовал в экспертных комитетах при Госдуме, МИДе, Совете Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.

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Генеральный директор, основатель компании Group-IB Илья Сачков
Генеральный директор, основатель компании Group-IB Илья Сачков
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