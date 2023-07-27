Киев пытается начать новое масштабное контрнаступление

И несет тяжелые потери

Российские войска штурмуют укрепления неонацистов на Сватовском направлении. Освобождён ещё один стратегический населённый пункт. ВСУ попытались контратаковать и понесли тяжёлые потери. Ликвидированы более 150 боевиков. Масштабное наступление противника отразили российские артиллеристы на Ореховском направлении, в районе села Работино. Уничтожены десятки единиц техники, в том числе западной.

Дивизионы реактивных установок на Запорожском фронте, вот уже вторые сутки, ведут, практически непрерывный огонь.

После неудачной атаки на позиции десантников в Работино боевики перегруппировались. И сегодня вновь готовятся к штурму. ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск на стыке Запорожья с Донецкой республикой. Но подойти к первой линии траншей, им не дают артиллеристы.

Военные говорят: судя по тому, сколько сил противник бросает в бой, можно сделать вывод, что Киев пытается начать новое масштабное наступление.

Выйти на удобную дистанцию для стрельбы бронетехнике националистов не дает авиация. Вертолеты открывают огонь по колонне. Загорается головная машина. Остальные десантники атакуют дронами-камикадзе типа "Ланцент". Серия прямых попаданий в борта, шасси и даже ствол. Как минимум четыре танка подбиты. Один пытается взять поврежденную технику на буксир, но тут же получает удар в башню. Боевики вываливаются из заглохшей "брони". Видно, что спастись удалось только троим.

На Красно-Лиманском и Купянском направлениях, российские войска, ежедневно отбивают у националистов километр за километром. Сдержать наступление ВСУ не помогают даже переброшенные на Харьковский фронт десятки польских наемников.

Только за последние 3 дня артиллеристы уничтожили штаб и пункт дислокации радикалов в самом Купянске. Два склада боеприпасов на железнодорожной станции. И казарму в поселке Западное. Налет был настолько мощным, что националисты до сих пор не могут найти под завалами, тела как минимум 20 сослуживцев.

Вести точечный и эффективный огонь артиллеристам помогают комплексы контрбатарейной борьбы. Это - ответный залп по расчетам американских гаубиц М-777(см. видео). Их позиции станция засекает в течение 30 секунд. Аппаратура безошибочно определяет координаты, откуда противник ведет огонь.

"Машина засекает абсолютно всю артиллерию противника, начиная от минометов, орудия любого калибра. Чаще всего, встречаются именно минометы, потому что это основное средство поражения пехоты", - говорит начальник комплекса "Зоопарк" с позывным "Батыр".

Отыграться за потерю территорий на севере ВСУ попытаются в Донбассе. Сегодня разведка сообщила, что боевики готовят к новому прорыву более 30 тысяч человек. Основной удар планируется нанести в треугольнике Хромово, Часов Яр, Клещеевка. По сути, это наступление уже идет. Но, пока не приносит никаких результатов, кроме потерь - до 900 боевиков в сутки. То есть каждый день под Артемовском у радикалов - минус один батальон.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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