В Крыму обнаружили фрагменты античного храма

У археологов появилось много вопросов

Голову мраморной статуи боспорского царя удалось обнаружить в Крыму в ходе масштабных археологических раскопок античного городища Артезиан. Кроме того, специалисты обнаружили древние надписи, множество артефактов и фрагментов сооружений, благодаря которым планируют в точности воссоздать храм 1-го века нашей эры.

"Фарнак, победитель битвы над Скифами, и храм, который он основал в честь этой победы, посвящен Зевсу Генарху", - эта надпись – словно выписка из архива. Место, основатель, часть исторического названия поселения – не хватает лишь одного фрагмента. Такие подробности - редчайший случай для Северного Причерноморья. Находка поражает значимостью и масштабом. Археологи уже подняли 10 тонн различных архитектурных элементов храма 1 века.

"Из вот этих конструкций мы однозначно храм воссоздадим в том виде, в каком он был. Любая, даже отдельно найденная деталь, в принципе все параметры этого ордера может воссоздать и построить. А здесь у нас не просто часть храма, а его угловые элементы, полностью сохранились элементы портика, антаблементы, части барабанов колонн, вот за мной находится прекрасная абака, то есть верх колонны", - говорит Николай Винокуров, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков им. Семёнова МПГУ.

Будто кто-то разобрал здание как конструктор. Каменные части просто сброшены в хозяйственные ямы. Ученые пока не нашли исторических аналогий. Почему блоки не использовались для других построек – загадка.

"Это была хозяйственная яма, в которой хранили зерно за ненадобностью, эти ямы зарывали, скидывали грунт, строительные остатки всякие, мусор всевозможный. Сейчас мы эти ямы раскапываем, сейчас видимо блок известняковый", - говорит Глеб Сорокин, лаборант Центра археологических исследований ИИиП МПГУ.

Этот участок расчистили еще в середине 90-х. Но из-за черных копателей его пришлось законсервировать. Окончательно фундамент открыли в 2005 году. Но только сейчас, обнаружив архитектурные детали, поняли, что это за здание.

Археологи обнаружили не одно культовое сооружение, а целый комплекс религиозных построек. Здесь находился восточный алтарь, далее вход в храм и за ним еще один алтарь. Вполне возможно, что в античные времена все это могли использовать для проведения ритуалов, связанных с восходом и закатом солнца.

Артезиан принято считать форпостом Борспора. Крепость позволяла контролировать дорогу к Пантикапею и защищать столицу царства от кочевников. Сюда приезжали и императорские особы.

"Они здесь, в этой крепости могли укрываться от неприятеля, могли, конечно, если это было святилище – религиозное празднование справлять", - говорит Иван Петренко, археолог.

В одной из ям нашли голову статуи императора Фарнака. Он воевал с римлянами, но проиграл решающую битву, после которой Гай Юлий Цезарь произнес историческую фразу: "Пришёл, увидел, победил!" Правда в Боспоре это поражение видимо постарались забыть, и изобразили своего правителя божеством.

"Да, похоже, что он в виде Зевса здесь изображен. Потому что есть некие элементы типологические, которые роднят его со статуями Зевса, но портретные черты они явно здесь читаются. Подобной находки в наших фондах еще не было", - говорит Наталья Быковская, заместитель генерального директора ГБУ РК "Восточно-Крымский Историко-культурный музей-заповедник".

Архитектурные элементы передадут в керченский Лапидарий. В музее каменных древностей попробуют собрать из этих осколков прошлого фрагменты, а может, и весь античный храм.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.

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