Ряд стран хотят продлить запрет на импорт сельхозпродукции до конца года

Киев начал самые интенсивные операции в рамках своего контрнаступления. Об этом заявили в Пентагоне. Правда, делается всё слишком медленно, и в Вашингтоне недовольны, признался представитель Белого Дома. Головной боли добавил и выход России из зерновой сделки. Сейчас США придумывают, как вывезти продукцию с Украины наземным транспортом. В Европе далеко не все этому рады.

В эфире британского телеканала Sky News обсуждают разрушения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Одессе. Пользователей соцсетей привлекло видео на мониторе. Они задаются вопросом – не очередная ли это театральная постановка Киева? Тяжелые цементные блоки украинки поднимают с такой легкостью, словно, это пенопласт. Киевский режим давно славится способностью делать бурю в стакане, а после обвинять во всем Россию. Вот и заместитель нашего постпреда в ООН Дмитрий Полянский рассказывает о том, как киевским режимом использовалась так называемая зерновая сделка.

"Из этих же роликов видно, как взрываются и детонируют боеприпасы и техника на якобы зернохранилищах и портовых объектах, которые Украина, как уже сегодня очевидно, под прикрытием "черноморской сделки" и в ее нарушение, использовала в военных целях", - заявляет Полянский.

Там готовились теракты с безэкипажными катерами, там же размещали наемников. А ведь изначально сделка носила исключительно гуманитарную миссию. Продовольствие, которое вывозилось из этих портов, должно было поступать в беднейшие страны. Вместо этого – большая часть утекала в Европу. После того, как Россия приостановила все договоренности, Запад внезапно вспомнил о голодающей Африке.

"Вы знаете, господин Путин принимает африканских лидеров сегодня. Я чертовски надеюсь, что он будет честен с ними в отношении того эффекта, который окажет на африканские страны его решение выйти из зерновой сделки. Это зерно, которое вывозили из Одессы, поступало в нуждающиеся страны. Мы уже видели, как уже начали колебаться цены на продукты питания, и они растут", - заявил Джон Кирби, представитель совета национальной безопасности США.

Как и количество проблем у европейских лидеров. Страны Евросоюза, граничащие с Украиной, хотят продлить запрет на импорт сельхозпродукции до конца года. Ведь поток дешевого украинского зерна, который может вновь хлынуть на местные рынки, просто разорит европейских фермеров. Власти Польши и вовсе заявили, что если Брюссель не продлит импортные ограничения, то будут действовать самостоятельно, пишет издание Politico. А вот в Румынии готовы оказать необходимую помощь, дабы услужить американским хозяевам.

"С каких пор президент Йоханнис защищает зерно Украины, а не Румынию и румынский народ? С каких это пор парламентарии занимают позицию по защите Украины? Румыния в опасности. Украина не существует. Украина – это искусственно созданное государство, которое не будет существовать после войны, независимо от того, кто в ней победит", - говорит Диана Шошоакэ, румынский сенатор.

Хотя западная пресса продолжает упорно строить воздушные замки. New York Times пишет, что Украина якобы начала крупное наступление на юге. Но тут же уточняет, что назвать это решающей битвой нельзя.

"Новая операция, в случае успеха, может занять от одной до трех недель, заявили официальные лица Украины в Вашингтоне. Однако мало что пошло по плану, поскольку контрнаступление началось лишь в начале июня", - пишет издание.

В Белом доме торопят Киев и требуют продвижения на фронте. В Госдепе в очередной раз намекнули Владимиру Зеленскому, что все, о чем он просил, ему предоставили и пора бы поднажать. Ведь помимо провалов на созданном США поле боя, не так все хорошо и в семье американского президента. После шумихи с неуплатой налогов сына Джо Байдена в Конгрессе США вдруг решили созвать экстренное заседание по НЛО. Тема проверенная и очень любимая американскими обывателями. А тут еще всплыли такие неожиданные подробности встречи с инопланетными кораблями…

"Он был кипенно-белый. Гладкий. Это просто невероятные технологии", - заявляет Дэвид Фрейвор, экс-адмирал США.

…и зелеными человечками внутри.

"В части этих обломков был биологический материал. Нечеловеческий", - говорит Райан Грейвз, бывший летчик-истребитель США.

То ли после таких новостей, то ли от сильной жары, которая в эти дни накрыла Соединенные Штаты, но некоторые американские чиновники впали в ступор. Вот лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, произнося речь перед журналистами, неожиданно завис. После 20-секундного молчания 81-летний сенатор предпочел все-таки покинуть трибуну. Впрочем, американская публика привыкла к тому, что во время выступления политиков может случиться все, что угодно.

Елена Макарова. "ТВ Центр"

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