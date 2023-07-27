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Песков подтвердил обсуждение событий в Нигере на саммите "Россия - Африка"

10:59
  • четверг
  • 27 июля 2023

Оставить это без внимания невозможно

Оставить без внимания ситуацию в Нигере, где совершен военный мятеж и захват президента, невозможно. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президента Нигера взяли в заложники сотрудники службы безопасности

Спикер Кремля подтвердил, что события в Нигере являются предметом активного обсуждения на саммите "Россия — Африка", который стартовал в Санкт-Петербурге.

Песков предположил, что российские власти с партнерами обсудят свержение президента Нигера на полях саммита, сообщает РИА Новости.

Ранее военные Нигера объявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а государственные границы закрыты. Предположительно, причиной военного мятежа стало намерение Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

В Нигере объявлен комендантский час, все учреждения приостановили работу. Президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер. По данным источников, президент Нигера отказывается выполнить требование мятежников и добровольно отказаться от полномочий главы государства.

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