Песков подтвердил обсуждение событий в Нигере на саммите "Россия - Африка"

Оставить это без внимания невозможно

Оставить без внимания ситуацию в Нигере, где совершен военный мятеж и захват президента, невозможно. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подтвердил, что события в Нигере являются предметом активного обсуждения на саммите "Россия — Африка", который стартовал в Санкт-Петербурге.

Песков предположил, что российские власти с партнерами обсудят свержение президента Нигера на полях саммита, сообщает РИА Новости.

Ранее военные Нигера объявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а государственные границы закрыты. Предположительно, причиной военного мятежа стало намерение Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

В Нигере объявлен комендантский час, все учреждения приостановили работу. Президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер. По данным источников, президент Нигера отказывается выполнить требование мятежников и добровольно отказаться от полномочий главы государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"