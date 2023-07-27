Россия назвала условие развития авиасообщения с Африкой

Ситуацию прокомментировал глава Росавиации

Россия готова развивать авиасообщение со странами Африки, если те гарантируют, что самолеты российских авиакомпаний не будут задержаны. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.

Нерадько напомнил, что в эксплуатации в России находятся 733 самолета иностранного производства, среди которых Boeing и Airbus, а также 160 самолетов отечественного производства Superjet 100. Этого парка хватает для развития международного авиасообщения, в том числе с государствами, расположенными в Африке.

Однако российским перевозчикам требуются гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств Африки. Нерадько напомнил историю о том, как самолет российской авиакомпании "Волга-Днепр" Ан-124 был задержан в Торонто и до сих пор остается под арестом на канадской территории, сообщает "Интерфакс".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что во все времена отношения нашей страны с африканским континентом отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Путин отметил "тесное взаимодействие на мировой арене, твердую и последовательную защиту со стороны СССР, а затем России интересов стран Африки на международных площадках".

Также российский лидер подчеркнул, что Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу, а за последние годы российское сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень.

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