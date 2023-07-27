Украина при наступлении потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО

Потери являются тяжелыми и ранними

В Киеве и на Западе признали потерю пятой части снаряжения НАТО при контрнаступлении.

Об этом написало издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников.

"Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними", - говорится в сообщении.

25 июля власти ДНР заявили, что украинские подразделения потеряли на линии фронта около 30% натовской техники.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч военных и более 1,2 тысячи единиц военной техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley.

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